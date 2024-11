Guinness Book: mulher mais alta do mundo encontra a mais baixa; vídeo Guinness Book: mulher mais alta do mundo encontra a mais baixa; vídeo Ric|Do R7 22/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 22/11/2024 - 13h29 ) twitter

Mulher mais alta e mais baixa do mundo

A mulher mais alta do mundo encontrou a mais baixa do mundo, na terça-feira (19), em Londres, na Inglaterra. Rumeysa Gelgi mede 2,15 metros e Jyoti Amge 62,8 centímetros. O encontro aconteceu durante a celebração do Dia Anual dos Recordes Mundiais do Guinness Book.

