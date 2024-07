Gustavo Scat: ator da Turma da Mônica pede ajuda financeira após ter fetiche vazado O ator Fernando Mais, conhecido como Gustavo Scat, usou as redes sociais no último sábado (20) para pedir ajuda financeira. Segundo... Ric|Do R7 22/07/2024 - 15h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 15h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gustavo Scat: ator da Turma da Mônica pede ajuda financeira após ter fetiche vazado Caroline de Souza Machado

O ator Fernando Mais, conhecido como Gustavo Scat, usou as redes sociais no último sábado (20) para pedir ajuda financeira. Segundo o ator, ele não consegue mais trabalhos após ter o fetiche por cocô exposto na web. No relato divulgado em vídeo, o artista desabafa e diz que está recebendo "hate" (críticas e julgamentos) todos os dias.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Frente fria volta a atingir o Paraná e traz risco de chuva; veja quando

• Gustavo Scat: ator da Turma da Mônica pede ajuda financeira após ter fetiche vazado

• Jovem que morreu em incêndio no oeste do Paraná é sepultada