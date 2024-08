Gusttavo Lima em Foco: Polêmica e Detalhes Exclusivos! A Hora da Venenosa desta sexta-feira (16), exibirá os detalhes sobre a nova polêmica do cantor Gusttavo Lima... Ric|Do R7 16/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 16/08/2024 - 13h56 ) ‌



Gusttavo Lima se envolve em nova polêmica; veja na Hora da Venenosa

A Hora da Venenosa desta sexta-feira (16), exibirá os detalhes sobre a nova polêmica do cantor Gusttavo Lima, que foi flagrado dirigindo com o filho no colo. Além disso, os apresentadores Mateus Furlan, Cecília Comel e cobra Judite irão comentar sobre a cantora Ivete Sangalo, que está sendo acusada de participar de um festival que praticou maus-tratos contra animais. Confira todos os destaques do programa!

