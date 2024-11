Gusttavo Lima muda visual e é comparado com dono de hit “Caneta Azul” Gusttavo Lima muda visual e é comparado com dono de hit “Caneta Azul” Ric|Do R7 11/11/2024 - 10h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 10h49 ) twitter

Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima viralizou nas redes sociais após mudar de visual e deixar apenas o bigode. A atitude do sertanejo dividiu opiniões dos fãs que chegaram até a comparar ele com Manoel Gomes, dono do hit “Caneta Azul”.

