Heróis e Heroínas: A Verdade por Trás do Caso Ísis O delegado Matheus Campos, que apresenta as conclusões das investigações do desaparecimento de Ísis Victória... Ric|Do R7 09/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 09/08/2024 - 11h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Delegado afirma que existem três heróis e heroínas no caso Ísis

O delegado Matheus Campos, que apresenta as conclusões das investigações do desaparecimento de Ísis Victória Miserski, destacou a participação de três familiares da jovem no caso. Para o delegado, o tio, a tia e a prima de Ísis tiveram um papel heroico no caso, acolhendo e protegendo a jovem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Delegado afirma que existem três heróis e heroínas no caso Ísis

• Polícia investiga assassinato de segurança de bailão encontrada morta

• Coritiba tem dois reforços e sete saídas em um mês de janela; veja o vai e vem