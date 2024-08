Histórico de Violência: Suspeito do Caso Ísis Revela Passado Sombrio Marcos Wagner de Souza, indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, por dissimulação, feminicídio... Ric|Do R7 09/08/2024 - 14h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h46 ) ‌



Caso Ísis: suspeito tem histórico de violência contra ex-companheiras

Marcos Wagner de Souza, indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, por dissimulação, feminicídio, aborto sem consentimento da gestante e ocultação de cadáver no caso do desaparecimento de Ísis Victória Miserski, tem um histórico de violência contra ex-companheiras, de acordo com as investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

