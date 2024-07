Histórico: +Milionária Tem Seu Primeiro Vencedor e Prêmio Surpreendente! Pela primeira vez a loteria +Milionária teve um vencedor na faixa principal. O sorteio do concurso nº 166... Ric|Do R7 26/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 26/07/2024 - 15h23 ) ‌



Com prêmio de mais de R$ 200 milhões, +Milionária tem vencedor pela primeira vez

Pela primeira vez a loteria +Milionária teve um vencedor na faixa principal. O sorteio do concurso nº 166 foi realizado nesta quarta-feira (24) e uma aposta de Manaus (AM) acertou as seis dezenas e os dois trevos, levando R$ 249.094.227,14.

