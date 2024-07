Homem acusado de agredir namorada grávida é capturado após confronto armado com as autoridades A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu um homem acusado de agredir a namorada,...

Homem que agrediu namorada grávida é preso após trocar tiros com a polícia Fábio Dias

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu um homem acusado de agredir a namorada, que está grávida. A prisão ocorreu em Wenceslau Braz, no norte do Paraná, na manhã desta quinta-feira (11).

