Homem acusado de matar esposa estrangulada em Ponta Grossa será julgado pelo Tribunal do Júri Paulo Sérgio Machado, homem acusado de matar a própria esposa estrangulada em Ponta Grossa, será julgado pelo Tribunal do Júri por...

Homem que matou esposa estrangulada em Ponta Grossa vai a júri

Paulo Sérgio Machado, homem acusado de matar a própria esposa estrangulada em Ponta Grossa, será julgado pelo Tribunal do Júri por homicídio triplamente qualificado. De acordo com o Portal a Rede, as qualificações são motivo torpe, asfixia e feminicídio.

