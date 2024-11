Homem agride namorada da filha e amiga com machadadas no PR Homem agride namorada da filha e amiga com machadadas no PR Ric|Do R7 16/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 16/11/2024 - 16h28 ) twitter

Inconformado com o relacionamento de sua filha com outra mulher, um homem agrediu duas jovens, com golpes de machado, na madrugada deste sábado (16), em São Sebastião da Amoreira, no norte do Paraná. As vítimas da fúria do suspeito são a namorada e uma amiga de sua filha, que também foi agredida a socos durante a briga. O homem fugiu após as agressões e é procurado pela polícia.

