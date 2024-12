Homem ameaça família e é baleado ao atacar policiais na região de Curitiba Homem ameaça família e é baleado ao atacar policiais na região de Curitiba Ric|Do R7 03/12/2024 - 10h09 (Atualizado em 03/12/2024 - 10h09 ) twitter

Homem foi baleado no tórax após atacar policiais com uma faca (Foto: Kainan Lucas/RICtv)

Um homem que ameaçava a própria família foi baleado pela polícia na manhã desta terça-feira (3), em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), ele avançou contra os policiais com uma faca, quando foi atingido por três tiros na região do tórax. Em seguida, o ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Cajuru, com ferimentos moderados.

