Homem armado morre em confronto com a polícia em Curitiba

Confronto com a polícia

Na madrugada deste sábado (9) um homem suspeito de tráfico de drogas morreu em confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) no bairro Barreirinha, em Curitiba.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre o caso.

