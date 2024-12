Homem armado rouba carro em plena luz do dia em Foz do Iguaçu; vídeo Homem armado rouba carro em plena luz do dia em Foz do Iguaçu; vídeo Ric|Do R7 02/12/2024 - 14h32 (Atualizado em 02/12/2024 - 14h32 ) twitter

Homem armado rouba carro em Foz do Iguaçu

Um morador de um edifício registrou o momento em que homens armados rendem os ocupantes de um carro, em Foz do Iguaçu, e fogem com o veículo roubado. Nas imagens é possível ver que um dos criminosos desce de um Vectra branco e aponta a arma para o motorista de um Palio. Em seguida, os três ocupantes do Palio, um homem e duas mulheres, deixam o carro sem esboçar nenhuma reação. O homem armado então assume a direção e foge junto com os comparsas, que permaneceram no Vectra (assista ao vídeo abaixo).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este crime impressionante.

