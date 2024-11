Homem bate e ameaça matar a filha por não aceitar fim do relacionamento com esposa Homem bate e ameaça matar a filha por não aceitar fim do relacionamento com esposa Ric|Do R7 12/11/2024 - 22h09 (Atualizado em 12/11/2024 - 22h09 ) twitter

Homem bate e ameaça filha

Em ligação com a ex-esposa, um homem bateu na filha do casal e ameaçou matar a criança de sete anos, por ele não aceitar o fim do relacionamento. Os dois foram casados por 11 anos e há duas semanas estavam separados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso chocante.

