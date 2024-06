Homem brinca de falso assalto e acaba morto com tiro na cabeça Um homem, de 48 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na segunda-feira (24), em Uberaba (MG). Conforme informações...

Homem brinca de falso assalto e acaba morto com tiro na cabeça: “Perdeu, perdeu”

Um homem, de 48 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na segunda-feira (24), em Uberaba (MG). Conforme informações, o corpo da vítima foi encontrado no banco do motorista de um carro. O crime ocorreu quando o homem saiu de um supermercado acompanhado da esposa e do filho.

