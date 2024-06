Homem condenado a 15 anos de prisão por crime brutal choca cidade de Ponta Grossa Um homem de 20 anos foi condenado a 15 anos de prisão por matar um barbeiro em Ponta Grossa, no Centro Oriental do Paraná. De acordo...

Alto contraste

A+

A-

Homem que matou barbeiro em Ponta Grossa é condenado a 15 anos de prisão

Um homem de 20 anos foi condenado a 15 anos de prisão por matar um barbeiro em Ponta Grossa, no Centro Oriental do Paraná. De acordo com o Tribunal do Júri do Paraná, a prisão será em regime inicial fechado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Publicidade

Leia mais em RIC.com.br



• Criança de 4 anos morre após ser atropelada por BMW

• Homem que matou barbeiro em Ponta Grossa é condenado a 15 anos de prisão

• Rodeio Country é suspenso no Paraná; entenda o caso



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.