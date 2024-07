Homem condenado a mais de 30 anos por homicídio em briga por despesa em bar Um homem foi condenado a mais de 30 anos de prisão no Tribunal do Júri de Cascavel, no Oeste do estado, por atirar contra um casal... Ric|Do R7 22/07/2024 - 22h03 (Atualizado em 22/07/2024 - 22h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Homem condenado a mais de 30 anos por matar outro em discussão por despesa em bar

Um homem foi condenado a mais de 30 anos de prisão no Tribunal do Júri de Cascavel, no Oeste do estado, por atirar contra um casal, em 24 de fevereiro. O homem morreu e a mulher ficou ferida. O crime aconteceu após uma discussão sobre a divisão das despesas que o réu e um grupo de amigos fizeram num bar no bairro Floresta.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem condenado a mais de 30 anos por matar outro em discussão por despesa em bar

• Incêndios no Paraná cresceram em 2024 com quase 10 mil ocorrências

• Paraná é o 4º estado que mais recebeu turistas estrangeiros em 2024