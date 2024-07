Homem condenado por tentar matar esposa na frente do filho Um homem que tentou matar a esposa a tiros na frente do filho, que na época tinha quatro anos, foi condenado a oito anos de prisão... Ric|Do R7 17/07/2024 - 15h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 15h50 ) ‌



Homem que tentou matar esposa na frente do filho é condenado a 8 anos de prisão

Um homem que tentou matar a esposa a tiros na frente do filho, que na época tinha quatro anos, foi condenado a oito anos de prisão, na madrugada desta quarta-feira (17). A tentativa de assassinato aconteceu em fevereiro de 2023, no Distrito de Palmeirinha, em Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná.

