Homem é atacado por pit bull e fica gravemente ferido em Curitiba
Ric|Do R7
14/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h30 )

Homem atacado por pit bull em Curitiba

Um homem, de 50 anos, ficou gravemente ferido ao ser atacado por um cachorro da raça Pit bull. O caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (14), no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Conforme os moradores da região, o cão escapa com frequência do imóvel e já matou cinco animais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este incidente alarmante.

