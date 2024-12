Homem é baleado por adolescente e caminha até morrer em UPA no Paraná Homem é baleado por adolescente e caminha até morrer em UPA no Paraná Ric|Do R7 02/12/2024 - 18h49 (Atualizado em 02/12/2024 - 18h49 ) twitter

Homem caminha até UPA, após ter sido baleado no pescoço. (Foto: Reprodução/RICtv)

Um homem foi baleado no pescoço por um adolescente em uma barbearia de Sarandi, Região Noroeste do Paraná, na noite da última sexta-feira (29). Ferido, a vítima caminhou até chegar em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e morreu no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

