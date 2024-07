Homem é baleado por engano em Curitiba Um homem acabou sendo baleado ao ser confundido com um ladrão na noite desta quarta-feira (17). Caso aconteceu na avenida Presidente... Ric|Do R7 17/07/2024 - 22h30 (Atualizado em 17/07/2024 - 22h30 ) ‌



Homem é baleado na mão após ser confundido com ladrão em Curitiba

Um homem acabou sendo baleado ao ser confundido com um ladrão na noite desta quarta-feira (17). Caso aconteceu na avenida Presidente Kennedy no bairro Portão, em Curitiba. Segundo a vítima, uma pessoa chegou e disparou contra ele no meio da rua.

