Homem é baleado por se recusar a criticar chefe

Homem leva tiros na cabeça após se recusar a falar mal do chefe

Um homem quase morreu após se negar a falar mal do chefe. Um colega ficou revoltado e efetuou dois disparos contra ele, as balas atingiram a cabeça da vítima. Além disso, o agressor também agrediu a vítima com uma garrafa de cerveja. O caso foi registrado na última sexta-feira (30), em Chapecó (SC).

