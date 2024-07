Homem é condenado a mais de 74 anos por crime brutal em Piraí do Sul Um homem foi condenado a mais de 74 anos de prisão por matar e decapitar duas jovens, de 17 e 23 anos, em Piraí do Sul, na região... Ric|Do R7 19/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h53 ) ‌



Homem é condenado a mais de 74 anos por decapitar duas jovens em Piraí do Sul

Um homem foi condenado a mais de 74 anos de prisão por matar e decapitar duas jovens, de 17 e 23 anos, em Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais do Paraná. O crime que chocou a cidade aconteceu em fevereiro de 2022. A sentença foi proferida no Tribunal do Júri da cidade, nesta quinta-feira (18).

