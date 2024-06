Homem é condenado a mais de 9 anos de prisão por tentar matar a ex-nora O Tribunal do Júri da cidade de Ampére, no Sudoeste do Paraná, condenou a nove anos e quatro meses de reclusão um homem denunciado...

Homem é condenado a mais de 9 anos de prisão por tentar matar a ex-nora

O Tribunal do Júri da cidade de Ampére, no Sudoeste do Paraná, condenou a nove anos e quatro meses de reclusão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MPPR) por tentativa de homicídio qualificado. O crime aconteceu na noite de 17 de setembro de 2018, quando o homem desferiu três tiros na ex-nora.

