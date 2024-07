Homem é condenado a quase 24 anos de prisão por homicídio em Foz do Iguaçu O Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, condenou um homem por homicídio qualificado a 23 anos e 9 meses de prisão...

Homem é condenado a quase 24 anos de prisão por homicídio cometido em Foz em 2022

O Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, condenou um homem por homicídio qualificado a 23 anos e 9 meses de prisão. O julgamento foi finalizado no início da noite da última quinta-feira (11).

