Homem é denunciado por chutar barriga de gestante e causar aborto em ex-namorada
Ric|Do R7
03/12/2024 - 18h50 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h50 )

Homem agredindo gestante

Um homem foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) pelos crimes de aborto sem o consentimento da gestante e lesão corporal por razões da condição da mulher, em Morretes, no Litoral do Paraná. A vítima das agressões é a ex-namorada do suspeito que estava grávida de aproximadamente dois meses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e fique por dentro de todos os detalhes desse caso chocante!

