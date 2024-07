Ric |Do R7

Homem é detido após ameaçar esposa com facão na Grande Curitiba Na manhã desta segunda-feira (8), um homem de 26 anos foi preso por ameaçar a própria esposa com um facão. Conforme a Polícia Civil...

Homem ameaça esposa com facão e é preso na Grande Curitiba

Na manhã desta segunda-feira (8), um homem de 26 anos foi preso por ameaçar a própria esposa com um facão. Conforme a Polícia Civil do Paraná, o caso aconteceu em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

