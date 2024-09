Homem é detido após gravar crimes horríveis no Paraná De acordo com as investigações, além de se filmar estuprando, o homem mostrava o registro para outras pessoas. O post Homem se filma... Ric|Do R7 09/09/2024 - 22h00 (Atualizado em 09/09/2024 - 22h00 ) ‌



Homem se filma estuprando mulheres e é preso em Morretes

Nesta segunda-feira (9), um homem de 38 anos foi preso após se filmar estuprando diversas mulheres. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou a captura na cidade de Morretes, no Litoral do Paraná.

