Homem é detido por assassinato de segurança em bailão de Curitiba

Suspeito de matar segurança de bailão é preso em Curitiba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu nesta terça-feira (10) um homem, de 30 anos, suspeito de matar uma segurança de um bailão, em Curitiba. Roseli dos Santos Avelar, de 52 anos, foi assassinada com cerca de 15 facadas no início de agosto.

