Homem é encontrado morto em casa após assalto no Paraná Um homem morreu esfaqueado dentro da própria casa neste domingo (21), no centro de Ivaiporã, no Paraná. De acordo com a Polícia Militar... Ric|Do R7 21/07/2024 - 18h53 (Atualizado em 21/07/2024 - 18h53 ) ‌



Homem morre esfaqueado em casa e suspeito foge com caminhonete da vítima, no PR

Um homem morreu esfaqueado dentro da própria casa neste domingo (21), no centro de Ivaiporã, no Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PMPR), a principal suspeita é que o caso de trate de um assalto à residência seguido de morte. Um homem foi preso.

