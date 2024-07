Ric |Do R7

Homem é encontrado morto em córrego às margens da BR-277, em Curitiba

Um homem, com idade entre 35 e 40 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (15), em um córrego às margens da BR-277, no bairro Cajuru, em Curitiba. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionado por volta das 6h45 e isolou o local para o trabalho da equipe de criminalística.

