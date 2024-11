Homem é flagrado agredindo namorada com socos e chutes e acaba preso no PR Homem é flagrado agredindo namorada com socos e chutes e acaba preso no PR Ric|Do R7 28/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 28/11/2024 - 23h28 ) twitter

Homem agredindo namorada

Um homem de 30 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (28) em Apucarana, no Norte do Paraná, após ser flagrado agredindo a namorada na madrugada do último dia 20. O agressor, contra quem havia um mandado de prisão preventiva, foi detido pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

