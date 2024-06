Ric |Do R7

Homem é morto a facadas em casa após discutir com suspeito em caminhonete O Balanço Geral desta quarta-feira (26) destaca a prisão do homem acusado de matar o atual marido de uma...

Alto contraste

A+

A-

Balanço Geral traz a prisão do homem que matou o marido da ex-namorada

O Balanço Geral desta quarta-feira (26) destaca a prisão do homem acusado de matar o atual marido de uma ex-namorada. O caso que causou revolta nos moradores do bairro Campo de Santana aconteceu na semana passada, e desde então o autor do crime estava foragido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Balanço Geral traz a prisão do homem que matou o marido da ex-namorada

• Ônibus pega fogo e fica completamente destruído por incêndio no Paraná; vídeo

• Corrupção eleitoral: 62% dos eleitores conhecem pessoas que venderam o voto



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.