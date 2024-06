Ric |Do R7

Homem é morto a facadas na frente de bar após discussão por fila de banheiro no PR Em entrevista à RICtv, a esposa de André Luiz Câmara, homem que morreu esfaqueado na frente de um bar na...

“Acho que me furaram”, disse homem esfaqueado na frente de bar antes de morrer

Em entrevista à RICtv, a esposa de André Luiz Câmara, homem que morreu esfaqueado na frente de um bar na noite de sábado (22), no bairro Portão, em Curitiba, disse como a vítima se comportou após levar três facadas. A situação aconteceu após uma discussão que se iniciou na fila do banheiro do estabelecimento.

