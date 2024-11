Homem é morto a tiros com o filho de 7 anos no colo no PR; criança foi atingida Homem é morto a tiros com o filho de 7 anos no colo no PR; criança foi atingida Ric|Do R7 12/11/2024 - 18h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 18h51 ) twitter

Homem é morto a tiros com o filho de 7 anos no colo no PR; criança foi atingida

Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (12), em Rolândia, no Norte do Paraná. A vítima estava com o filho de sete anos no colo quando foi baleada. A criança foi atingida e está entubada na Unidade de Terapia Intensida (UTI) em estado grave no Hospital Universitário de Londrina (HU).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este trágico incidente.

