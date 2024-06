Homem é morto a tiros no quintal de casa em Colombo Um homem foi assassinado a tiros no quintal da residência onde morava em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Moradores...

Moradores acordam com tiros e encontram homem morto em residência, em Colombo

Um homem foi assassinado a tiros no quintal da residência onde morava em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Moradores do Jardim Paloma registraram que acordaram com os disparos e quando saíram na Rua Jacarezinho encontraram o portão da casa do rapaz aberto e o morador caído.

