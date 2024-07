Homem é preso após atacar esposa com espada artesanal em Ponta Grossa Um homem, de 39 anos, foi preso em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, suspeito de atacar a espocar com uma espada artesanal... Ric|Do R7 22/07/2024 - 10h23 (Atualizado em 22/07/2024 - 10h23 ) ‌



Homem é preso após golpear esposa com espada artesanal no Paraná

Um homem, de 39 anos, foi preso em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, suspeito de atacar a espocar com uma espada artesanal. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (20), na Rua Sertanópolis, e vizinhos revelaram que não presenciaram a briga do casal, porém, escutaram gritos na residência.

