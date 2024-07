Homem é preso após cometer assédio contra mulher em shopping de Londrina

Ric |Do R7

Homem comete assédio contra mulher, resiste à prisão e vai para UPA, no PR

Um homem foi preso em flagrante na sexta-feira (05), após cometer assédio sexual contra uma mulher, em um shopping da Zona Leste de Londrina, na região do Norte Central do Paraná. Segundo a Polícia Militar do Paraná (PMPR), o homem resistiu à prisão, se machucou e teve que ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade, antes de ser encaminhado para a delegacia.

