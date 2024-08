Homem é preso após tentativa de homicídio com machado Suspeito de tentar matar homem com golpes de machado, é preso. A polícia acordou o suspeito de tentar matar um homem com golpes de... Ric|Do R7 23/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 23/08/2024 - 19h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Suspeito de tentar matar homem com golpes de machado, é preso

Suspeito de tentar matar homem com golpes de machado, é preso. A polícia acordou o suspeito de tentar matar um homem com golpes de machado na cabeça no Sítio Cercado.

Confira todos os detalhes na reportagem!

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

‌



Leia mais em RIC.com.br



• Jovem com a “pior dor do mundo” passa por procedimento que diminui a sensação

• O que é Salmonella e quais os riscos para a saúde

• Suspeito de tentar matar homem com golpes de machado, é preso