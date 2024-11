Homem é preso por agredir e ameaçar de morte a própria filha Homem é preso por agredir e ameaçar de morte a própria filha Ric|Do R7 18/11/2024 - 16h49 (Atualizado em 18/11/2024 - 16h49 ) twitter

Homem é preso por agredir e ameaçar de morte a própria filha

Homem é preso por agredir e ameaçar de morte a própria filha. Em ligação de vídeo com a ex, homem agride e ameaça matar filha de apenas 7 anos. O motivo das ameaças foi por não aceitar o fim do relacionamento com a mãe da criança. Ele confessou ter agredido a filha, mas afirma ser um bom pai para a menina. Testemunha revelou mais detalhes sobre o caso, afirmando que não foi a primeira vez que ele agrediu em uma criança.

