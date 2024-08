Homem é preso por usar filhas em esquema de tráfico de drogas Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por cárcere privado, tortura, tráfico de drogas e corrupção de... Ric|Do R7 29/08/2024 - 13h51 (Atualizado em 29/08/2024 - 13h51 ) ‌



Suspeito de usar as filhas para traficar drogas é preso em flagrante no Paraná

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante por cárcere privado, tortura, tráfico de drogas e corrupção de menores em Maringá, no norte do Paraná, na quarta-feira (28). De acordo com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), ele torturava a esposa, de 29 anos, e usavas as duas filhas, de dois e seis anos, como disfarce para a venda de drogas. Os policiais apreenderam diversos instrumentos que seriam utilizados nas torturas na casa da família.

