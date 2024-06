Ric |Do R7

Homem é preso suspeito de homicídio e deixar bilhete ao lado do corpo Um homem de 46 anos foi preso em flagrante suspeito de matar um idoso de 66 anos e deixar um bilhete ao lado do corpo, em uma residência...

Suspeito de matar idoso e deixar bilhete ao lado do corpo é preso no Paraná

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante suspeito de matar um idoso de 66 anos e deixar um bilhete ao lado do corpo, em uma residência no bairro Vila Zumbi, em Colombo, região metropolitana de Curitiba. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (21) no bairro Mauá.

