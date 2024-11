Homem é preso suspeito de matar mulher de 55 anos e esconder o corpo no Paraná Homem é preso suspeito de matar mulher de 55 anos e esconder o corpo no Paraná Ric|Do R7 07/11/2024 - 19h30 (Atualizado em 07/11/2024 - 19h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem é preso suspeito de matar mulher de 55 anos e esconder o corpo no Paraná

Um homem foi preso suspeito de matar uma mulher, de 55 anos, e esconder o corpo, em Guaíra, no Noroeste do Paraná. A vítima foi identificada como Amélia Patek, que teve um relacionamento com o suspeito e estava desaparecida desde o dia 25 de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso chocante!

Leia Mais em Ric:

Saiba seus direitos e deveres em casos envolvendo vizinhos

Empresários são investigados por lavagem de dinheiro e organização criminosa

Ladrões são mortos em confronto com a polícia, após fuga em Apucarana