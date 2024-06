Homem é preso suspeito de roubar bancos e carro-forte

Alto contraste

A+

A-

Suspeito de roubar bancos no PR e R$ 15 milhões de carro-forte é preso em MG Caroline de Souza Machado

Um homem, de 34 anos, foi preso na madrugada desta quarta-feira (26), suspeito de roubar bancos e de realizar um ataque à base de valores de Guarapuava, no litoral do Paraná. Ele também é investigado por participar de um assalto a um carro-forte em Caxias do Suk (RS). Conforme informações, a prisão ocorreu durante uma operação integrada com a Polícia Militar de Minas Gerais, Polícias Civil e Militar do Paraná.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Bate Pronto: Coritiba perde para o Amazonas e Athletico enfrenta Cruzeiro

• Suspeito de roubar bancos no PR e R$ 15 milhões de carro-forte é preso em MG

• Casos da TV ao vivo! Mulher é flagrada furtando flores em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.