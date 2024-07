Homem é suspeito de matar ex-genro na frente do filho em Fazenda Rio Grande Um homem é suspeito de matar o ex-genro com dois tiros nas costas na frente do filho da vítima. O caso foi registrado na terça-feira...

Suspeito de matar ex-genro confessa crime; assassinato foi gravado pela vítima Caroline de Souza Machado

Um homem é suspeito de matar o ex-genro com dois tiros nas costas na frente do filho da vítima. O caso foi registrado na terça-feira (2), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. O momento do crime foi gravado em áudio pela vítima (ouça abaixo). Conforme informações da RICtv, o suspeito do crime se apresentou a delegacia e confessou o crime, mas foi liberado.

