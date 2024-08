Homem em Ação Perigosa: Tentativa de Atropelamento Choca a Cidade O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (28) vai repercutir o caso do homem que tentou atropelar a ex-esposa... Ric|Do R7 28/08/2024 - 06h50 (Atualizado em 28/08/2024 - 06h50 ) ‌



RIC Notícias Manhã repercute caso de homem que tentou atropelar ex e cunhada

O RIC Notícias Manhã desta quarta-feira (28) vai repercutir o caso do homem que tentou atropelar a ex-esposa e a cunhada por não aceitar o fim do relacionamento. O caso aconteceu na cidade de Castro, nos Campos Gerais do Paraná. Câmeras de segurança registraram o ocorrido. Assista ao vivo abaixo:

