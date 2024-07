Homem em carro furtado é baleado pela PM em Curitiba

Ric |Do R7

Homem em carro furtado morre baleado pela PM após sacar arma em Curitiba, diz polícia

Um homem morreu após ser baleado por policiais militares na tarde desta segunda-feira (15) no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Ele estava em um veículo furtado no último domingo (14), no bairro Juvevê, na capital paranaense.

