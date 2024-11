Homem esfaqueia funcionários de mercado ao tentar agredir esposa no PR; veja vídeo Homem esfaqueia funcionários de mercado ao tentar agredir esposa no PR; veja vídeo Ric|Do R7 18/11/2024 - 21h09 (Atualizado em 18/11/2024 - 21h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem agredindo esposa no mercado

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem tenta agredir a própria esposa dentro de um mercado em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná, no último sábado (16). Funcionários do estabelecimento ao perceberem a situação tentaram impedir e foram feridos a facadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Ric:

Lídia Maejima, nova presidente do TJPR, concede entrevista exclusiva ao JM Paraná

Chuva forte tem data para voltar ao Paraná; veja previsão do tempo

Inscrições para o vestibular de verão da UEM encerram nesta terça-feira (19)