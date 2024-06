Ric |Do R7

Homem esfaqueia policial e é morto após caso de violência doméstica Um homem de 42 anos foi morto com um tiro na Região Metropolitana de Curitiba após esfaquear um policial militar no braço. O caso...

Alto contraste

A+

A-

Homem esfaqueia policial após caso de violência doméstica e é morto

Um homem de 42 anos foi morto com um tiro na Região Metropolitana de Curitiba após esfaquear um policial militar no braço. O caso aconteceu, na noite desta quinta-feira (27), na rua José Luiz Rausis, no bairro Palmital, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Homem esfaqueia policial após caso de violência doméstica e é morto

• Crianças e adolescentes recebem Carteira de Identidade Nacional no Paraná

• CCJ aprova projeto que amplia combate à dengue em Curitiba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.