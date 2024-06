Homem mata mulher em festa por pisar no pé e é condenado a 14 anos no PR Um homem que matou uma mulher, de 22 anos, por pisar em seu pé em uma festa foi sentenciado a 14 anos de reclusão em regime fechado...

Homem mata mulher que pisou no pé em festa e é sentenciado a 14 anos no PR

Um homem que matou uma mulher, de 22 anos, por pisar em seu pé em uma festa foi sentenciado a 14 anos de reclusão em regime fechado. O julgamento foi realizado, na última quinta-feira (27), no Tribunal do Júri de Primeiro de Maio, no Norte Central do Paraná, após denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR).

